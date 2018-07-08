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Lokantacılar ve Pastacılar Odasından Kayserispor’a ziyaret

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’ı ziyaret etti. 

Lokantacılar ve Pastacılar Odasından Kayserispor’a ziyaret

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayserispor’un yeni Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’ı ziyaret etti. Ziyaretçilerini makamında ağırlayan Sağlam, teşekkürlerini iletti ve şehrin marka değerlerinden olan Kayserispor’un daha başarılı olması için çalıştıklarını söyledi. 

Sağlam’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Aydemir ise, “Bu, Kayserispor’da ikinci sezonunuz. Zaten tanıdığınız bir şehir ve takım. Bizler sizin takımımızı daha yukarılara taşıyacağınıza inanıyoruz. Yolunuzda başarılar diliyoruz” diye konuştu. 

Aydemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sağlam ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kulüpten ayrıldılar. 
 

İHA

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