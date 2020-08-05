Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Lung, 3 sezonda 87 lig maçı oynadı

Hes Kablo Kayserispor forması ile 87 lig maçında görev alan kaleci Silviu Lung, 139 gol yedi.

Lung, 3 sezonda 87 lig maçı oynadı

2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadelesini sürdürecek olan Hes Kablo Kayserispor'un takım kaptanı Silviu Lung, geride kalan 3 sezonda 87 maçta görev yaptı. Bu maçlarda 139 gol yerken, 19 maçta ise kalesini gol kapattı. Tecrübeli kaleci Sarı-Kırmızılı forma ile 2 kırmızı kart görürken, 9 kez ise sarı kart gördü. Süper Lig'de geride kalan 3 sezonda 7.750 dakika süre alan Silviu Lung, en çok 2019-2020 futbol sezonunda kalesinde gol gördü.

Lung'un 3 sezonluk Kayserispor performansı şöyle:
2017-2018 sezonu
29 Süper Lig maçında 45 gol yedi. 5 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart 1 kez kırmızı kart gördü. 2610 dakika forma giydi.
2018-2019 sezonu
29 Süper Lig maçında 39 gol yedi. 8 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart, 1 kez kırmızı kart gördü. 2530 dakika süre aldı.
2019-2020 sezonu
29 Süper Lig maçında 55 gol yedi. 6 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart gördü. 2610 dakika süre aldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.