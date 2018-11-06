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Maç Bileti Fiyatları Belli Oldu

Kayserispor'un, Süper Lig'in 12. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu.

Maç Bileti Fiyatları Belli Oldu

Kayserispor'un Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayserisporumuzun 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında 10 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile 19.00’da BB. Kadir Has Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün 14:00’da satışa sunulacak" ifadelerine yer verildi.

Misafir tribün biletlerinin 7 Kasım tarihinde satışa sunulacağı bilet fiyatlarının ise şu şekilde belirlendiği açıklandı:
Batı Alt: 100 TL
Doğu Alt: 70 TL
Doğu-Batı Üst: 50 TL
Kuzey Alt-Üst: 40 TL
Misafir Tribünü: 50 TL
 

İHA

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