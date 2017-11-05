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Madalya avcıları yine şampiyon

Firdevs Polat, Merve Karakaya, Dilan Çukurçam ve Sebiha Kurnaz'dan oluşan Kayseri Atletik S.K. Atletizm Takımı Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Madalya avcıları yine şampiyon
Kayseri’yi bin 500 metre Küçük Kızlar Kategorisinde temsil eden ve Firdevs Polat, Merve Karakaya, Dilan Çukurçam ve Sebiha Kurnaz'dan oluşan Kayseri Atletik S.K. Atletizm takımı, Sivas'taki şampiyonluğun ardından kürsünün en üst basamağına çıktı ve 3 Aralık'ta Kuşadası'nda düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Sporcular, Handan Koçyiğit ve Muzaffer Koçyiğit yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

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