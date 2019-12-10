MAĞLUP ETTİK, 3 PUANI ALDIK

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada DarioMelnjak ortasını yaptı. Samudio arka direğe indirdi. MohamedAbarhoun ayak içi ile topu ağlara bıraktı ancak yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu, ofsayt bayrağı kaldırdı.

6. dakikada Oğuzhan Çağlayan sağdan ortaladı. Arka direkte Umar şutunu attı. Direğin dibine çarpan top auta çıktı.

9. dakikada Kayserispor golü buldu. Bu dakikada Mensah topu soldan taşıdı. Rizespor ceza alanına girer girmez yerden pasını Artem’e çıkardı. ArtemKravets önüne gelen topa tek vuruş yaparak golünü attı. 1-0

29. dakikada Çaykur Rizespor serbest atış kazandı. Atışı Oğulcan kullandı. Oğulcan’ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

34. dakikada Rizespor gole çok yaklaştı. Umar sağdan getirdi. Ceza alanı içerisinde Oğulcan’a pasını verdi. Bu oyuncu da, geriden gelen Vetrih’e bıraktı. AmedejVetrih’in vuruşunda top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

38. dakikada MiguelLopes, sağ çaprazdan kaleye şutunu attı. Kaleci Gökhan üzerine gelen topu iki hamlede tuttu.

45+1. dakikada Samudio, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Samudio vuruşunu yaptı. Kaleci Lung soluna kapanarak topun hakimi oldu.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: SilviuLung xx, MiguelLopes xx, Benoit Poulain xx, Mert Kula xx, Yasir Subaşı xx, BriceDjaDjedje xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Bernard Mensah xx, Ziya Alkurt xx, PedroHenrique x (Emre Demir dk. 27 x), ArtemKravets xx

Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Emirhan Civelek, AymenAbdennour, Aksel Aktaş, Ben Rienstra, Furkan Polat

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, MohamedAbarhoun xx, MontassarTalbi xx, Joseph Attamah xx, DarioMelnjak xx, Orhan Ovacıklı xx, Abdullah Durak xx, Umar Aminu xx, AmedejVetrih xx, Oğulcan Çağlayan xx, BraianSamudio xx

Yedekler: Zafer Görgen, Yusuf Acer, Emir Han Topçu, DimitrisChatziisaias, Burak Albayrak, Muhammet Çelik, Atakan Akkaynak, IsmaelDiomande, Oğuz Kağan Güçtekin, MarkoScepovic

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: ArtemKravtes(dk. 9) (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Kırmızı Kart: Mehmet Göker Özdemir (yardımcı antrenör) (dk. 11) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kart: AmedejVetrih (Çaykur Rizespor)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada ArtemKravtes pasını Djedje’ye verdi. Bu oyuncu, ceza alanı önünden şutunu attı. Top üstten auta çıktı.

59. dakikada Hasan Hüseyin soldan ortaladı. Penaltı noktası üzerinde Mert Kula kafayı vurdu. Top, uzak direğin hemen yanından auta çıktı.

64. dakikada ArtemKravtes’in ara pasında Ziya Alkurt, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı. Kalesini terk eden kaleci Gökhan, açıyı kapatarak rakibine gol imkanı tanımadı.

70. dakikada Samudio, ceza alanı dışından kaleye şutunu attı. Top, üstten auta çıktı.

75. dakikada DarioMelnjak köşe atışı kullandı. Doğrudan kaleye giden topu Lung uzaklaştırdı. Mert'in kafayla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Samudio şutunu attı. Top üstten auta çıktı.

83. dakikada Çaykur Rizespor beraberlik golüne çok yaklaştı. Scepovic’in ara pasında kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Oğulcan, vuruşunu yaptı. Kaleci Lung çıkarak açıyı kapattı ve rakibine gol imkanı tanımadı.

86. dakikada MarkoScepovic, penaltı noktası üzerinde kaleye şutunu attı. Kaleci Lung sağına uzanarak topun ağlara gitmesine engel oldu.

90+3. dakikada MiguelLopes’in pasında Mensah kaleye şutunu attı. Kaleci Gökhan, soluna uzanarak topun hakimi oldu.

90+4. dakikada Orhan Ovacıklı sağdan ortaladı. Scepovic uzanarak kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

90+5. dakikada Rizespor beraberlik golüne çok yaklaştı. Bu dakikada Oğulcan soldan ortaladı. DarioMelnjak ceza alanı içerisinde topu tuttu ve yerden altıpas üzerine ortasını yaptı. MarkoScepovic vuruşunu yaptı. Ama gol çizgisi üzerinden kaleci Lung çıkardı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: SilviuLung xxx, MiguelLopes xx, Benoit Poulain xx, Mert Kula xx, Yasir Subaşı xxx (AymenAbdennour dk. 82 ?), BriceDjaDjedje xx, Hasan Hüseyin Acar xxx, Bernard Mensah xxx, Ziya Alkurt xx (Furkan Polat dk. 86 ?), PedroHenrique x (Emre Demir dk. 27 xx), ArtemKravets xxx

Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Aksel Aktaş, Ben Rienstra

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xxx, MohamedAbarhoun xx, MontassarTalbi xx, Joseph Attamah xx (MarkoScepovic dk. 46 xx), DarioMelnjak xx, Orhan Ovacıklı xx, Abdullah Durak xx (IsmaelDiomande dk. 58 x), Umar Aminu xx, AmedejVetrih xx, Oğulcan Çağlayan xx, BraianSamudio x (Atakan Akkaynak dk. 81 ?)

Yedekler: Zafer Görgen, Yusuf Acer, Emir Han Topçu, DimitrisChatziisaias, Burak Albayrak, Muhammet Çelik, Oğuz Kağan Güçtekin

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: ArtemKravtes(dk. 9) (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Kırmızı Kart: Mehmet Göker Özdemir (yardımcı antrenör) (dk. 11) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Hasan Hüseyin Acar, SilviuLung (Kayserispor), AmedejVetrih, MohamedAbarhoun, Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor) İHA

