Malatyaspor-Kayserispor maçını Zorbay Küçük yönetecek

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. haftasında 27 Ekim 2019 Pazar günü Yeni Malatya Stadyumunda saat 14.00'da oynanacak olan BTC Türk Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada BTC Türk Yeni Malatyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın 4.Hakemi Akup Özhan. Malatyaspor-Kayserispor maçının VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olurken AVAR Hakemi ise Kerem Ersoy.



Zorbay Küçük, bu sezon iki takım ilk maçını yönetecek. 8.hafta sonunda 3 kez orta hakem olarak görev yapan Zorbay Küçük, 3 kez VAR Hakemi olarak 1 kez de 4. Hakem olarak görev yaptı.

