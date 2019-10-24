Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Malatyaspor-Kayserispor maçını Zorbay Küçük yönetecek

BTC Türk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçı Adana Bölgesi Süper Lig Hakemi Zorbay Küçük yönetecek.

Malatyaspor-Kayserispor maçını Zorbay Küçük yönetecek

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. haftasında 27 Ekim 2019 Pazar günü Yeni Malatya Stadyumunda saat 14.00'da oynanacak olan BTC Türk Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada BTC Türk Yeni Malatyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın 4.Hakemi Akup Özhan. Malatyaspor-Kayserispor maçının VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olurken AVAR Hakemi ise Kerem Ersoy.

Zorbay Küçük, bu sezon iki takım ilk maçını yönetecek. 8.hafta sonunda 3 kez orta hakem olarak görev yapan Zorbay Küçük, 3 kez VAR Hakemi olarak 1 kez de 4. Hakem olarak görev yaptı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.