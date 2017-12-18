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Malatyaspor maçı biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor maçının biletleri yarın satışa çıkacak.

Malatyaspor maçı biletleri satışa çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda 24 Aralık'ta saat 14:00'de başlayacak olan maçın biletleri yarın 11:00 itibariyle satışa sunulacak. Bilet fiyatları ise şu şekilde;
Batı Alt - Batı Balkon: 30 TL
Doğu Altı - Üst: 20
Kuzey Alt - Üst: 10 TL
Güney Alt: 10 TL
Misafir: 10 TL
Kayseri Gündem
 

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