Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda 24 Aralık'ta saat 14:00'de başlayacak olan maçın biletleri yarın 11:00 itibariyle satışa sunulacak. Bilet fiyatları ise şu şekilde;
Batı Alt - Batı Balkon: 30 TL
Doğu Altı - Üst: 20
Kuzey Alt - Üst: 10 TL
Güney Alt: 10 TL
Misafir: 10 TL
Kayseri Gündem
Malatyaspor maçı biletleri satışa çıkıyor
Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor maçının biletleri yarın satışa çıkacak.
18 Aralık 2017 Pazartesi 17:42
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Anahtar Kelimeler:KayserisporMaçBiletMalatyaspor
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