Malatyaspor maçı biletleri satışa çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda 24 Aralık'ta saat 14:00'de başlayacak olan maçın biletleri yarın 11:00 itibariyle satışa sunulacak. Bilet fiyatları ise şu şekilde;

Batı Alt - Batı Balkon: 30 TL

Doğu Altı - Üst: 20

Kuzey Alt - Üst: 10 TL

Güney Alt: 10 TL

Misafir: 10 TL

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