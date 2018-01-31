Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Manisa’da kupa kapışması

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ilk maçında karşılaşacağı Teleset Mobilya AKhisarspor’u mağlup ederek avantaj yakalamak istiyor.

Manisa’da kupa kapışması
Süper Lig’de üst sıraları zorlayan Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final turu öncesinde çeyrek final ilk maçında bu akşam deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda hedef ikinci maç öncesinde avantajlı bir skorla maçtan ayrılmak.
Hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan temsilcimiz, maç saatini beklemeye koyuldu.
Kayserispor, Van Büyükşehir Belediyespor, Yeşil Bursa, Eyüpspor ve Antalyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükselirken, Akhisarspor ise  24 Erzicanspor, Ankara Demirspor ve Boluspor'u eleyerek, çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.
'Kupada ve ligde iddialıyız'
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kupada ve ligde iddialı olduklarını belirterek, "Ligde sıkıntılı bir döneme girdik. Trabzonspor ve Göztepe ile birlikte ilk beş için mücadele veriyoruz. O nedenle Göztepe karşısında aldığımız 1 puan çok önemliydi.  Kupa maçının ardından hafta sonu ligde Osmanlıspor ile karşılaşacağız. Ankara'dan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Tabi ki öncelikli hedefimiz bu akşam ki Akhisar maçından avantajlı bir skorla ayrılmak. Bunu başaracak güçteyiz.” dedi.
Bugün Akhisar Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.30’da başlayacak. Karşılaşma A2'den canlı yayınlanacak.
Kayseri Gündem
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.