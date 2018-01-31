Manisa’da kupa kapışması

Süper Lig’de üst sıraları zorlayan Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final turu öncesinde çeyrek final ilk maçında bu akşam deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda hedef ikinci maç öncesinde avantajlı bir skorla maçtan ayrılmak.

Hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan temsilcimiz, maç saatini beklemeye koyuldu.

Kayserispor, Van Büyükşehir Belediyespor, Yeşil Bursa, Eyüpspor ve Antalyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükselirken, Akhisarspor ise 24 Erzicanspor, Ankara Demirspor ve Boluspor'u eleyerek, çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

'Kupada ve ligde iddialıyız'

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kupada ve ligde iddialı olduklarını belirterek, "Ligde sıkıntılı bir döneme girdik. Trabzonspor ve Göztepe ile birlikte ilk beş için mücadele veriyoruz. O nedenle Göztepe karşısında aldığımız 1 puan çok önemliydi. Kupa maçının ardından hafta sonu ligde Osmanlıspor ile karşılaşacağız. Ankara'dan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Tabi ki öncelikli hedefimiz bu akşam ki Akhisar maçından avantajlı bir skorla ayrılmak. Bunu başaracak güçteyiz.” dedi.

Bugün Akhisar Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.30’da başlayacak. Karşılaşma A2'den canlı yayınlanacak.

Kayseri Gündem



