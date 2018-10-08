Masa Tenisi Sporcusu Yılmaz, Türkiye Şampiyonu oldu  

İstanbul Esenler Hakkı Spor salonunda oynanan final maçlarında toplam 51 sporcunun mücadele ettiği; Genç Kız Ferdi Milli takım seçme yarışmasında rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Özge Yılmaz, tüm karşılaşmaları farklı skorlarla kazandı. Özge Yılmaz, final maçında Ece Haraç’ı 3-0 yenerek, Genç Kız Kategorisinde şampiyon oldu. Öte yandan müsabakalar sonunda Genç Kız ve Yıldız Kız kategorisinde ilk 16’ya giren Altınay Hatun Bulut ve Kadriye Nur Sarı ise En İyi 16’lar Yarışmalarına katılma hakkı kazandı.







Haber: Ahmet Şan