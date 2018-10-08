İstanbul Esenler Hakkı Spor salonunda oynanan final maçlarında toplam 51 sporcunun mücadele ettiği; Genç Kız Ferdi Milli takım seçme yarışmasında rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Özge Yılmaz, tüm karşılaşmaları farklı skorlarla kazandı. Özge Yılmaz, final maçında Ece Haraç’ı 3-0 yenerek, Genç Kız Kategorisinde şampiyon oldu. Öte yandan müsabakalar sonunda Genç Kız ve Yıldız Kız kategorisinde ilk 16’ya giren Altınay Hatun Bulut ve Kadriye Nur Sarı ise En İyi 16’lar Yarışmalarına katılma hakkı kazandı.
Haber: Ahmet Şan
Masa Tenisi Sporcusu Yılmaz, Türkiye Şampiyonu oldu
Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcusu Özge Yılmaz, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen Genç Kız Ferdi Milli takım seçme yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu. Özge Yılmaz’ın başarısını değerlendiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Sporcumuz, Türkiye Şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı” dedi.
08 Ekim 2018 Pazartesi 15:50
İstanbul Esenler Hakkı Spor salonunda oynanan final maçlarında toplam 51 sporcunun mücadele ettiği; Genç Kız Ferdi Milli takım seçme yarışmasında rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Özge Yılmaz, tüm karşılaşmaları farklı skorlarla kazandı. Özge Yılmaz, final maçında Ece Haraç’ı 3-0 yenerek, Genç Kız Kategorisinde şampiyon oldu. Öte yandan müsabakalar sonunda Genç Kız ve Yıldız Kız kategorisinde ilk 16’ya giren Altınay Hatun Bulut ve Kadriye Nur Sarı ise En İyi 16’lar Yarışmalarına katılma hakkı kazandı.