Masa Tenisi Yıldız Kız milli takımımız Avrupa 3.sü

Portekiz´in Guimaraes kentinde düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Yıldız Kız Milli takımımız Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Grubunda Fransa´ya yenilmesine rağmen Polonya´yı 3-0, Belarus´u 3-1 mağlup eden Yıldız Kız Milli takımımız, grup ikincisi olarak tur atladı. 1.turda Slovakya´yı 3-1, çeyrek finalde ise Romanya´yı 3-0 mağlup eden Millilerimiz, yarı finalde geçen yılın Avrupa Şampiyonu Rusya´ya 3-0 yenilerek Avrupa 3.lüğünü elde etti.







Kayserili Özge Yılmaz, Ece Haraç, Şükran Cangir ve Betül Töz´den oluşan Türkiye Yıldız Kız Milli takımı, tarihinde ilk kez Yıldız Kızlar kategorisinde madalya kazanmış oldu.

Çok zorlu bir gruptan ikinci olarak çıkmayı başardıklarını söyleyen Türkiye Yıldız Kız Milli takım antrenörü Halil Adak “Fransa, Belarus ve Polonya gibi üç iddialı takımın yer aldığı gruptan ikinci olarak çıkarak ilk 16´ya kaldık. Bizimle beraber aynı gruptan çıktığımız Fransa ve Belarus da yarı finale kaldı. Hem Slovakya, hem de Romanya maçları çok çekişmeli geçti. Sporcularımız dünya sıralamasında kendilerinden çok yukarıda olan rakiplerini yenme başarısı gösterdiler. Geçen yılın Avrupa Şampiyonu Rusya karşısında adeta finali kaçırdık. Avrupa Şampiyonu olabileceğimiz bir turnuvadan Avrupa 3.lüğü ile dönüyoruz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum´´ dedi.

Haber: Fatma URAL

