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Masa tenisinde iki madalya

Fransa'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Fransa Açık Masa Tenisi Turnuvası’nda Türkiye iki madalya kazandı. Turnuvada Kayseri’den Özge Yılmaz ve Betülnur Kahraman da ter döktü.

Masa tenisinde iki madalya
Fransa’nın Metz kentinde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Fransa Açık Masa Tenisi Turnuvası’nda Yıldız Bayanlarda Türkiye çift maçlarında ikinciliği, Genç Bayanlar takım maçlarında ise üçüncülüğü elde etti.
Kayseri’den iki sporcumuz katıldı
Toplam 28 ülkeden 84’ü bayan 206 sporcunun katıldığı turnuvada Türkiye’yi erkeklerde ve bayanlarda 16 sporcu temsil etti. Turnuvaya Kayseri’den Özge Yılmaz ve Betülnur Kahraman katıldı.
Yıldız Bayanlar çift maçlarında, Ece Haraç/Özge Yılmaz ikilisi son 16 turunda Fransız Glemba/Iori çiftini 3-0, çeyrek finalde Hintli Chitale, Tunuslu Garci çiftini 3-1, yarı finalde Hong Konglu Wing Lam/Poon Yat ikilisini 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Yıldız Bayanlarımız finalde bir diğer Hong Kong ekibi Chau Wing/Lee Ka Yee ikilisine 3-0 yenilerek Fransa Açık Turnuvasının ikinciliğini elde etti.
Haber: Bünyamin GÜLTEKİN
 
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