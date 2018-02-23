Masa tenisinde Türkiye birinciliği için yarışacağız

Okul Sporlarının 2017–2018 faaliyet programında yer alan Genç Kızlar Ve Genç Erkekler Masa Tenisi Grup Müsabakalarına erkeklerde; Bingöl, Elazığ, Erzincan, Malatya, Sivas, Tokat, Kayseri, Trabzon, Adana, Ankara ve İstanbul illerinden, kızlarda ise Ankara, Sivas, Elazığ, Malatya, Erzincan, Kayseri, Ordu, Tokat, Yozgat ve Erzurum illerinden katılan 10 kız, 11 erkek takım olmak üzere 21 takım katıldı.

Türkiye genelinde 8 ilde gerçekleştirilen Masa tenisi Grup Müsabakalarından derece alan takımlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Grup müsabakasında Kayseri’den Genç erkekler kategorisinde yarışan Ahmet Eren Anadolu Lisesi, genç kızlar kategorisinde ise geçen yılın Türkiye Şampiyonu Genç Sultan Koleji Anadolu Lisesi gruplarını lider tamamladılar.

Takımlarımız 23-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Nevşehir Avanos’ta yapılacak Masa Tenisi Gençler Türkiye Birinciliği müsabakalarında ilimizi temsil edecekler.

Haber: Tunahan Kaya



