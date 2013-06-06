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"Mavuba gündemimizde yok"

Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, Lille'de forma giyen Rio Mavuba ile ilgilenmediklerini söyledi.

 Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma son dönemde ortaya atılan transfer spekülasyonlarına nokta koydu.  Hurma Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Rio Mavuba ile kesinlikle ilgilenmediklerini dile getirdi.
Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Hurma, "Kesinlikle Mavuba ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Gündemimizde bu futbolcu yok" ifadelerini kullanarak Angola asıllı Fransız futbolcu ile ilgilenmediklerini belirtti.
"TRANSFERLER 1-2 GÜNE BİTER"
Gelecek transferlerle ilgili de taraftarlarına müjde veren Kayseri ekibinin yöneticisi, "Şu ana kadar Ankaragücü'nden Bilal'i ve Mersin'den Mert Nobre'yi aldık. Bir iki gün içinde 1-2 transferi bitirmiş oluruz, ama Mavuba ile ilgilenmedik" şeklinde konuştu.
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