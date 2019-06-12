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Mehmet Emre Şimşek, milli takıma çağrıldı

Kayseri Sahabiye Voleybol Kulübü’nün genç oyuncusu Mehmet Emre Şimşek, 17 Yaş Altı Milli takım aday kampına davet edildi. 

Mehmet Emre Şimşek, milli takıma çağrıldı

02-06 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak olan 17 Yaş altı Voleybol Balkan Şampiyonası ve 13-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında yine Bulgaristan'ın Sofya şehrinde yapılacak Avrupa Şampiyonasına katılacak milli takım aday kadrosu açıklandı. Kayseri Sahabiyesor forması giyen Mehmet Emre Şimşek milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Bu iki şampiyonaya milli takım Ankara'da 17 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında kamp yaparak hazırlanacak. Genç oyuncu kampa katılmak için Ankara'ya gitti. Kamp Akara Volley Otel'de gerçekleştirilecek. 

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