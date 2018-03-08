Melikgazi adım adım 1. Lig’e

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü voleybol takımı adım adım 1. Lig’e koşuyor. Temsilcimiz yarı final maçlarında Mardin Nusaybin İpek Yolu’nu 3-0, İzmir Saint Joseph’i 3-1, Diyarbakır Bağlar Belediye’yi ise 3-0’lık sonuçlarla mağlup ederek finale çıkmayı başardı.

Final maçları Adıyaman’da

Finale kadar çıkarak 1. Lig yolunda ne kadar istekli olduğunu gösteren Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü, 2 grupta 8 takımın mücadele vereceği final maçlarında da aynı başarıyı göstererek mutlu sona ulaşacağına inanıyor.

Temsilcimizin grubu ve rakipleri bugün belli olacak.

Haber: Ramazan Karakuş









