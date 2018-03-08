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Melikgazi adım adım 1. Lig’e

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü , 18-20 Mart tarihleri arasında Adıyaman’da gerçekleştirilecek olan 2. Lig final maçlarına katılacak.

Melikgazi adım adım 1. Lig’e
Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü voleybol takımı adım adım 1. Lig’e koşuyor. Temsilcimiz yarı final maçlarında Mardin Nusaybin İpek Yolu’nu 3-0, İzmir Saint Joseph’i 3-1, Diyarbakır Bağlar Belediye’yi ise 3-0’lık sonuçlarla mağlup ederek finale çıkmayı başardı.
Final maçları Adıyaman’da
Finale kadar çıkarak 1. Lig yolunda ne kadar istekli olduğunu gösteren Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü, 2 grupta 8 takımın mücadele vereceği final maçlarında da aynı başarıyı göstererek mutlu sona ulaşacağına inanıyor.
Temsilcimizin grubu ve rakipleri bugün belli olacak.
Haber: Ramazan Karakuş
 
 
 
 
 
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