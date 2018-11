Melikgazi Belediyesi BESK, Samsun’u Konuk Edecek

Tekerlekli Sandalye Bölgesel Lig B Grubuna iyi bir başlangıç yapan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı rakibini yenerek galibiyet serisine devam etmek istiyor. Hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında keyifler ve moraller yerinde.

İlk iki maçını kazanarak yoluna kayıpsız devam eden Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı evinde oynayacağı üçüncü maçını da kazanarak namağlup hedeflerine ilerlemek istiyor.





As başkan Levent Özocak’ “ Bu sene elde edeceğimiz her galibiyeti önce Başkanımız Sayın Dr.Memduh Büyükkılıç' a ve geçen sezon üzdüğümüz tüm taraftarlarımıza armağan edeceğiz. Bu bilinç ve motivasyon ile çalışmalarımız devam ediyor” dedi.





“Çifte zaferle kapatacağız”

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı,” Hafta sonu Konya'da futbol takımı ile birlikte inşallah güzel bir haber ile şehrimize dönmeyi planlıyoruz. Hem Ampute hem de basketbol da hafta sonu ki maçlarımızı kazanıp haftayı çifte zaferle kapatmak istiyoruz. Basketbol galibiyetleri ile devam eden başarı çıtamızı futbol ile sürdürmeyi istiyoruz. Bizler şehrimizi her iki branşta da ülkemizin her yerinde en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz inşallah sonucunda da başta sporcu kardeşlerim olmak üzere tüm emeği geçenlere bu kadim şehir ve değerli yöneticileri karşılık ve destek verir” diye konuştu.