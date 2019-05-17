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Melikgazi Belediyespor 16 takım arasında

Midi Erkekler Festival Voleybol Türkiye Şampiyonasında Melikgazi Belediyespor fırtınası esiyor.

Melikgazi Belediyespor 16 takım arasında

Kocaelin’de düzenlenen Midi Erkekler Festival Voleybol Türkiye Şampiyonasında ilk günü rakip Afyon Susuz Belediyespor sahaya çıkmayınca 3-0 kazanan Melikgazi Belediyespor, ikinci maçında ise Kahramanmaraş Bölge Spor’u 3-0, üçüncü maçında Tekirdağ Çerkezköyspor’a 3-0 mağlup olan Melikgazi Belediyespor grup ikincisi olarak adını Türkiye finallerinde on 16 takım arasına girmeyi başardı.
Melikgazi Belediyespor bugün saat 13.00’de oynayacağı Prof. Dr. Gazi Yaşargil O.O ile oynayacağı maçı kazanması halinde adını son 8 takım arasına yazdıracak.
 

İHA

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