Melikgazi Belediyespor Seyhan maçına hazır

Ligde oynadığı üç karşılaşmayı da aynı skorla 3-0 kazanarak zirveye yerleşen Melikgazi Belediyespor zorlu Seyhan Belediyespor maçının hazırlıklarını antrenör Fuat Kalay nezaretinde Keykubat tesislerinde günde tek idman yaparak sürdürüyor.

Alınan galibiyetler takımda moralleri üst seviyeye çıkartırken antrenör Fuat Kalay “bu maçın önemini oyuncularıma her fırsatta anlatıyor, kazandıkları takdirde şampiyonluğun en güçlü adayı konumuna geleceğimizi ifade ediyorum.Kazanmaktan başka düşüncemiz yok.Bize güvenenleri inşallah mahcup etmeyeceğiz.Lider olarak gideceğimiz Adana’dan lider olarak geri döneceğiz” dedi.

Kulüp Başkanı Serdar Öztürk ise, “Ligin zirvesinde yer alan iki takımın mücadelesine sahne olacak maçta inşallah kazanan taraf biz olmak istiyoruz.takım olarak iyi bir grafik yakaladık.Galibiyet serisinin devam etmesi en büyük temennimiz.zevkli ve çekişmeli olacağına inandığım bu maçta inanıyorum ki,sporcularımız son ana kadar üst seviyede mücadele edecek ve kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacak” diye konuştu.

Seyhan Belediyespor - Melikgazi Belediyespor karşılaşması 05 Kasım Pazar günü saat 13:00’de oynanacak.

İHA