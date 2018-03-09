Melikgazi Belediyespor son düzlükte

1. Lig’e yükselebilme adına mücadele veren Melikgazi Belediyespor voleybol takımı hedefine ulaşmaya çok yakın. Temsilcimiz yarı final maçlarında Mardin Nusaybin İpek Yolu’nu 3-0, İzmir Saint Joseph’i 3-1, Diyarbakır Bağlar Belediye’yi ise 3-0’lık sonuçlarla mağlup ederek finale çıkmayı başarmıştı.

Finale kadar çıkarak 1. Lig yolunda ne kadar istekli olduğunu gösteren temsilcimiz finalde Ankara Maliye İhtisas, Bursa Oylat Kaplıcaları ve Muğla Milas Belediyesi ile karşılaşacak. Melikgazi Belediyesi, gurubu ilk iki arasında tamamlayabilirse bir üst lige yükselmeye hak kazanacak.

Haber: M. Furkan Şahin





