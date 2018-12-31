Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi BESK Ampute Futbol Takımı 4 Dörtlük

Türkiye Ampute 1. Futbol Ligi 6. hafta karşılaşmasında kendi sahasında Trabzon Ortahisar Belde Spor Kulübü'nü ağırlayan Melikgazi Ampute takımı, baştan sona üstün oynadığı maçı 4-0 kazandı.

Melikgazi BESK Ampute Futbol Takımı 4 Dörtlük

Argıncık 2 Nolu Saha'da oldukça soğuk bir havada oynanan maçta rakibi önünde üstün bir futbol ortaya koyan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol takımı sahadan Halis Şaştım, Nicolas Keyo ve Nurettin Tursunov'un (2) golleri ile farklı galip ayrıldı. Maç sonu konuşan Kulüp Başkanı Faruk Şahin, haklı bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Şahin, 'Bu maçtan birg ün önce tekerlekli sandalye basketbol takımımızı izlemeye gelen Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a galibiyet sözü verdik. Bugün bu sözümüzü tuttuk. Beni ve yönetimimi mahçup etmeyen sporcularımı kutluyorum. İnşallah ilk yarı sonuna kadar bu başarıyı sürdürüp sezon sonu hak ettiğimiz yere ulaşırız'' dedi.


İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporMelikgazi Ampute Takımı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.