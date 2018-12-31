Melikgazi BESK Ampute Futbol Takımı 4 Dörtlük

Argıncık 2 Nolu Saha'da oldukça soğuk bir havada oynanan maçta rakibi önünde üstün bir futbol ortaya koyan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol takımı sahadan Halis Şaştım, Nicolas Keyo ve Nurettin Tursunov'un (2) golleri ile farklı galip ayrıldı. Maç sonu konuşan Kulüp Başkanı Faruk Şahin, haklı bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Şahin, 'Bu maçtan birg ün önce tekerlekli sandalye basketbol takımımızı izlemeye gelen Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a galibiyet sözü verdik. Bugün bu sözümüzü tuttuk. Beni ve yönetimimi mahçup etmeyen sporcularımı kutluyorum. İnşallah ilk yarı sonuna kadar bu başarıyı sürdürüp sezon sonu hak ettiğimiz yere ulaşırız'' dedi.





