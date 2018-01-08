Melikgazi deplasmandan şen döndü: 1-3

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Melikgazi Belediyespor yoluna dolu dizgin bir şekilde devam ediyor.

Geride kalan 11 haftada topladığı puanlarla grubunda Seyhan Belediyespor’un ardından ikinci sırada yer alan Melikgazi Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında Silifke Belediyespor’a konuk oldu.

Temsilcimiz oldukça çekişmeli geçen ilk sette rakibine 27-25 mağlup oldu. Bu setin ardından toparlanarak bambaşka bir görüntü sergileyen Melikgazi Belediyespor ikinci seti 25-11, üçüncü seti 25-20, dördüncü seti ise 25-13 kazanmasını bildi. Elde ettiği 3-1’lik skorla zorlu deplasmandan galibiyetle dönen Melikgazi, grup ikinciliğini korurken, zirve iddiasını da sürdürmüş oldu







Başkan Öztürk'ten teşekkür

Melikgazi Belediyespor Başkanı Serdar Öztürk, zor bir deplasmandan galibiyetle döndükleri için mutlu olduklarını ifade ederek, teknik heyet ve sporcuları kutladı.

Silifke’de ev sahibi takımın yöneticileri tarafından gayet sıcak karşılandıklarını ifade eden Başkan Öztürk, “Bize evimizde oynuyormuşuz gibi bir ortam hazırlayan Silifke Belediyespor camiasına teşekkür ediyorum. Centilmence bir mücadele oldu. Elbetteki bir kazanan, bir de kaybeden olacaktı. Biz kazandığımız için sevinçliyiz. Zor bir maçtan daha alnımızın akıyla çıktık. İnşallah önümüzdeki maçlarda da aynı başarıyı göstererek şampiyonluk hedefimize ulaşacağız” diye konuştu.







Örnek kare

Maçın ardından iki takımın yöneticileri ve sporcularının birlikte fotoğraf çektirmeleri ise sporun amacına uygun örnek bir kardeşlik ve centilmenlik karesi olarak hafızalara kazındı.



Haber: Ramazan Karakuş





