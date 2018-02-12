Melikgazi play-off’u garantiledi

Atatürk Spor Salonunda oynanan Melikgazi Belediyespor-Sahabiyespor karşılaşmasının ilk setini 25-9 ikinci seti 25-10 üçüncü seti de 25-13 kazanan Melikgazi Belediyespor aldığı 3 puanla 16 maç sonunda 13 galibiet,3 mağlubiyet ve topladığı 40 puanla Play-off’a kalmaya hak kazandı. Bu başarı,sporcular ve teknik heyette olduğu kadar yönetim ve taraftarlar arasında da büyük sevinç yaşattı.

Antrenör Fuat Kalay “Sahabiyespor maçını kazındığımızda Play-off’u garantileyeceğimizi biliyorduk ve çok iyi hazırlandık. Centilmence bir müsabaka oldu. Güzel oyunumuzu 3-0’lık galibiyetle taçlandırdık. Artık önümüzde çok daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Ligin bitmesine üç hafta var, ancak biz 25 Şubat’ta oynayacağımız Develi Belediyespor maçı ile grup maçlarını noktalayacağız. Bize güvenenleri mahcup etmediğimiz için mutluyuz.” dedi.

Kulüp Başkanı Serdar Öztürk’de yaptığı açıklamada “Oldukça başarılı bir sezon geçiren voleybol takımımızın play-off’a kalmasından dolayı mutluyuz. Bu başarının mimarları teknik heyet ve sporcularımızı kutluyorum. Genç bir kadro ile elde edilen bu büyük başarının play-off maçlarında da devam etmesi en büyük temennimiz.05-07 Mart tarihleri arasında Elazığ’da oynanacak play-off maçları 4’erli takımların oluşturacağı 4 grupta oynanacak. İlk ikiye giren 8 takım final oynayacak ve iki takım 1. Lige yükselecek. İnanıyorum ki,bu iki takımdan birisi biz olacağız.” dedi.

Kurum Haberi



