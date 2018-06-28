MENDES'DE SON DURUM

Kayserispor Kulübü tarafından, Ryan Mendes’in takımdan ayrılacağına dair haberlerle ilgili basın açıklaması yapıldı.

Haberlerde söz konusu edildiği gibi bir transferin gerçekte var olmadığının belirtildiği ve bonservisle ilgili yanlış bilgilendirmeler yapıldığına dair yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Son günlerde bazı yayın organlarında çıkan haberlerde oyuncumuz Ryan MENDES'in takımımızdan ayrılıp, başka kulüplere transfer olacağı belirtilmekte ve bonservis bedeliyle ilgili de bir takım yanlış bilgiler paylaşılmaktadır.



Adı geçen oyuncumuzu satmayı düşünmemekle birlikte,



Kulübümüzle yaptığı sözleşmede ( 2016-17 sezonu devre arasında ) oyuncunun istemesi halinde belli şartlara bağlı olmak kaydıyla bir "ÇIKIŞ BEDELİ" vardır. Ve bu çıkış bedelini yatırdığı takdirde ,bu konuda kulübümüzün herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.Bonservis ödemeden takımımıza kazandırılan Mendes için kulübümüze yatırılması gereken bedel üzerinden indirim yapmamız ise söz konusu değildir.Kaldı ki, bu açıklamanın yayınlandığı ana kadar bize ulaşan bir teklif veya bedel de bulunmamaktadır.



Çıkış opsiyonu tespit edilirken, bazı diğer faktörlerle birlikte oyuncuya ödenen yıllık maaşa göre de pazarlık yapılmaktadır.Yani futbolcuya 500.000 € ücret ödüyorsanız 5.000.000 £ gibi yüksek bir çıkış bedeli yazamazsınız.Fesih bedelini artırmak isterseniz oyuncuya da daha yüksek bir bedel ödemek zorunda olursunuz.Bahse konu oyuncumuz Mendes'in transfer edildiği 2016-17 sezonu devre arasındaki takımımızın ekonomik ve puan açısından durumu, sakatlıktan yeni çıkmış oyuncunun ilerleyen dönemlerde göstereceği performans gibi şartlar düşünüldüğünde bonservis ödenmeden transfer edilen oyuncu için miktarı ne olursa olsun herhangi bir çıkış bedeli yazılması bile olumludur.Kaldı ki, kulüplerin birçok oyuncusunu bedelsiz veya bir miktar ödemeyle göndermekte bile zorlandığı bugün ki şartlarda Mendes'in hem takımımızda oynadığı dönemdeki performansı hem de başka takıma gitme durumunda Kayserispor'a kazandıracağı ekonomik katkı küçümsenmemelidir.



Ve yine büyük taraftarımızdan ricamız ise;



Hem bu gibi detayları olan konularda . hem de diğer transfer konularında her şey netleşip sonuçlanmadan yorum yapmamalarıdır.



Ve yine 18 süper lig kulübü içerisinde teknik heyeti ile istişare ederek eksiklerini belirleyen ve bu noksanlarını en çabuk şekilde ve nokta transferlerle tamamlamaya çalışan Kayserispor olmasına ve bu özelliği ulusal spor otoritelerince de kabul edilmesine rağmen hiçbir şeyden memnun olmayan ve her şeyi kendisinin bildiğini zanneden bazı kişilerin de isteyerek veya istemeden aranıza nifak sokmasına izin vermemeniz de yönetim olarak arzumuzdur.”