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Mensah için indirim mi bekleniyor?

Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı yıldızı Mensah’ın yine Beşiktaş’ın gündeminde olduğu, siyah beyazlı yönetimin, sarı kırmızılı takımdan bonservis bedelinde indirim beklediği iddia edildi.

Mensah için indirim mi bekleniyor?

Koronavirüs salgını spor kamuoyunu da etkilediği ve liglerin oynanmadığı şu günlerde yaygın basın Mensah iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.

Bazı ulusal yayın organlarında Beşiktaş'ın gündeminde olan Bernard Mensah için kulübü Kayserispor'un istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli transferi zora soktuğu iddia edildi.

Yaygın basında çıkan haber şu şekilde: “Ganalı orta saha oyuncusu için 3 milyon 600 bin Euro bonservis ödeyen ve 25 yaşındaki yıldızdan kar etmek isteyen Kayserispor, Siyah-Beyazlılar'ın şu ana kadarki indirim taleplerine ise yanıt vermedi.
Bernard Mensah'ın transferi için alternatif yollar da deneyen Beşiktaş'ın Kayseri'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparak bonservis yükünü bir sonraki sezona bırakmayı hedeflediği de iddia ediliyor.”

Beşiktaş'ın istediği Mensah'ı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe de istemişti. Mensah ile ilgili kulübünden ise herhangi bir resmî açıklama gelmedi.
 

Haber: Ekrem Nazlı

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