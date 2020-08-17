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Mensah Kayseri'den ayrıldı

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, Beşiktaş'a imza atmak üzere İstanbul'a gitti.

Mensah Kayseri'den ayrıldı

Yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merakla beklenen Ganalı futbolcu Bernard Mensah, Kayseri'den ayrıldı. Gün içerisinde eşyalarını toplayan, sonrasında kulüp tesislerine gelerek takım arkadaşları ve kulüp başkanı Berna Gözbaşı ile vedalaşan Mensah, sonrasında İstanbul'un yolunu tuttu. Saat 20.45 uçağı ile İstanbul'a giderek Beşiktaş ile sözleşme yapacak olan Mensah, Kayseri'den ayrılırken, "Başarılar Kayserispor" mesajı verdi.

Beşiktaş ile satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllık kiralık sözleşmesi yapacak olan 26 yaşındaki orta saha futbolcusu, sonrasında yeni takımı ile idmana çıkacak.
 

İHA

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