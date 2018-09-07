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Metal-İş'ten Kayserispor'a moral ziyareti

Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi Yönetimi ve üyeleri, Kayserispor'u ziyaret etti. 

Metal-İş'ten Kayserispor'a moral ziyareti

Kadir Has Tesislerinde Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kayserispor takımını ziyaret eden Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi yönetimi ve üyeleri Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolcular ile sohbet etti. Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya, "Süper lige milli maç nedeni ile verilen arada, Kadir Has tesislerinde, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde akşam antrenmanını gerçekleştiren Kayserisporumuzu bir grup üyemiz ile birlikte ziyaret ettik. 

Ertuğrul Sağlam bey başta olmak üzere, futbolcularımıza, yöneticilere, katılan tüm üyelerimize ve bizi yalnız bırakmayan Hes Kablo A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü sayın Muharrem Yerer beye teşekkür ediyorum" diye konuştu. 
Ziyaret futbolcular ile birlikte çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında son buldu. 
 

İHA

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