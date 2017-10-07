Milli boksör gençlerle buluştu

Mustafa Eraslan Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Sporcu Ahlakı ve Spor Etiği” adlı seminere öğrencilerin katılımı yoğun oldu.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) destekleriyle İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından gerçekleştirilen seminerde öğrencilere seslenen Faruk Hasetçi, sporda başarının yanı sıra ahlakın da vazgeçilmezler arasında yer aldığını kaydetti.





Başarının sırrının alın terinden geçtiğini ve hiç bir başarının kolay kazanılmayacağını dile getiren Hasetçi; “Ahlaklı sporcuda bulunan özellikleri saymak isterim: Adalet, sadakat, sabır, şefkat, merhamet, tevazu, müsamaha, azim ve gayret. Bunlar ahlaklı sporcunun özelliklerindendir. Bu özellikleri taşıyan kişiler de zaten mümin kimselerdir, onların ellerinden ve dillerinden komşuları emin olurlar. Ahlaklı bir sporcunun ömrü mutlu, sabırlı, şahsiyeti, onurlu, sağlıklı, vefalı, disiplinli geçer. Ahlaklı bir sporcu bayrağına, vatanına, devletine, milletine bağlı bir ömür yaşar. Gençlerimizin bu doğrultuda spor yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.



Sözlerine bir hatırasıyla devam eden Hasetçi şunları söyledi. "1987 yılında Fransa’nın Nantes şehrinde boks turnuvasında şampiyon olmuştum. Ancak o şehir ağırlıklı olarak Ermeni vatandaşların yoğun olduğu bir kentmiş. Orada İstiklal Marşımızın okunmasına vesile olmuştum. Marşımızı büyük bir gururla okurken sahadan kafama bozuk paralar, şişeler geliyordu. Ama benim en keyifle okuduğum İstiklal Marşı oydu.” şeklinde konuştu.

Seminerin sonunda Mustafa Eraslan Lisesi Okul Müdürü İsmail Sarı tarafından Faruk Hasetçi’ye günün anısına plaket takdim edildi.

Haber: M. Furkan ŞAHİN

