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Milli boksör TÜGVA’lı gençlerle buluştu

Eski Milli Boksör Faruk Hasetçi TÜGVA’lı gençlerle bir araya gelerek, deneyimlerini paylaştı.

Milli boksör TÜGVA’lı gençlerle buluştu

Eski Milli Boksör Faruk Hasetçi Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri Şubesi’ndeki davete katılarak  , “Sporcu ahlakı ve sporda ahlak” konulu seminer verdi.
Başarının yanında ahlaklı sporcular yetiştirmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Faruk Hasetçi, “Sporun kişiyi bedenen, ruhen, fikren gelişimini sağlamak amacıyla yapılmış kurallı ve kuralsız hareketlerin bütünüdür. Her şeyde olduğu gibi sporda da ahlak ön planda olmalıdır. Başarı elbette lazım, ama kişide ilk bulunması gereken şey ahlaktır” dedi.  

Haber: M. Furkan ŞAHİN
 

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