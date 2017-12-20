Milli güreşçiye Şeker iştiraklerinden büyük destek 

Ödül töreni sonrasında ise Milli güreşçinin sözleşmesini uzatan protokol imzalandı. Protokolün imza töreninde konuşan Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Milli güreşçiyi elde ettiği başarılardan dolayı tebrik etti ve 2020 olimpiyatlarına da Kayseri Şekerspor lisansı ile girmesini sağlayacak olan protokolü imzalamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.







Başkan Akay, “Bu gelişmeler, hep beraber verdiğimiz ortaklaşa kararların sonucunda ortaya çıkıyor. Ben tabi öncelikle Yönetim Kurulu arkadaşlarıma desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Şirketlerimize onlarında göstermiş oldukları destekten dolayı hem Yönetim Kuruluna hem de Şirket Müdürlerine özellikle teşekkür ediyorum” ifadesinde bulunan Başkan Akay şunları söyledi:



“Fatih bizim yıllardır bünyemiz de bulunan kardeşimiz. En son Polonya’daki Dünya Şampiyonası’nda U23’ler arasında 75 kiloda Türk Milli takımında yer aldı ve Dünya Şampiyonu oldu. Tabi iş sadece bununla kalmadı. Aynı zamanda özellikle Uluslararası müsabakalarında göstermiş olduğu diğer başarılarla beraber değerlendirildiğinde Dünya Güreş Birliği UWW tarafından 2017 kurallarına göre en iyi ilk 5 sıralamasında Dünya Güreş Birliği tarafından Dünyada ki ilk beş güreşçi arasında sıralanması ülkemiz adına bizleri mutlu etti. Biz istiyoruz ki bu başarıları kazanmış kardeşimize elimizden geldiği kadar destek sağlayalım. Bundan sonraki şampiyonalarda ve özellikle 2020 olimpiyatlarına hazırlanması konusunda elimizden gelen desteği verelim ve 2020 olimpiyatlarında yine Kayseri Şekerspor’un güreşçisi olarak milli takımda yer almasını imkân sağlayalım” dedi.







U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonasında Dünya şampiyonu olan ve Dünya Güreş Birliği UWW tarafından 2017 kurallarına göre en iyi ilk 5 sıralamasında 75 kiloda Türkiye’den yer alan Kayseri Şeker Spor Milli Güreşçisi Fatih Cengiz ise Kayseri Şekerspor ile yaptığı sözleşme süresini uzatarak 2020 olimpiyatlarına Türk Milli takımında Kayseri Şekerspor lisansı ile katılmayı hedeflediğini açıkladı.



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