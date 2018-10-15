Milli Sporcu Güven Sezonu Şampiyon Olarak Tamamladı

13-14 Ekim hafta sonu Fransa’da Paul Ricard pistinde mücadele eden temsilcimiz Ayhancan Güven, podyumda İstiklal marşımızı dinletti ve çifte şampiyonlukla Türk otomobil sporları tarihindeki en önemli uluslararası başarılardan birisine imza attı.

FRANSA’DA ŞAMPİYON OLAN İLK YABANCI PİLOT

Porsche Carrera Cup Fransa final yarışına, İtalyan rakibi Alessio Rovera’yla eşit puanda başlayan milli sporcu Güven, 30 dakika boyunca son tura kadar rakibinin ataklarına rağmen podyuma çıkmayı başardığı bildirildi. Bu sonuçla Benelux kupasının ardından Porsche Carrera Cup Fransa şampiyonluk kupasını da kazanan Ayhancan Güven, 1987 yılından bu yana yapılan ve Dünya’nın en prestijli ve en çekişmeli tek marka kupalarından birisi olarak kabul edilen Porsche Carrera Cup Fransa’da şampiyonluk elde eden ilk yabancı pilot oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı, Ayhancan Güven’in otomobil sporlarında elde ettiği tarihi başarının ardından “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın değerli katkılarıyla ülkemizi başarıyla temsil eden Ayhancan, imkan verildiği takdirde gençlerimizin Dünya çapında ne kadar başarılı sonuçlar elde edebileceğini kanıtlamış oldu. Genç sporcumuzu yürekten kutluyor, bu başarıların otomobil sporlarında bir milat olacağına inanıyoruz” diyerek, federasyon olarak gençlere olan desteklerinin devam edeceğini açıkladı.​



Haber: Ahmet Şan

