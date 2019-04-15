Milli yüzücüler şampiyonaya Kayseri’de hazırlanıyor

Ağustos ayında düzenlenecek olan Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası’na katılacak olan genç milli yüzücüler, Kayseri’de girdikleri kampta şampiyonaya hazırlanıyor. Türkiye Yüzme Federasyonu Gençler Açık Su Yüzme Antrenörü Baret Avedikoğlu yönetiminde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Yüzme Havuzu’nda hazırlıklarını sürdüren milli yüzücüler, şampiyonada dereceye girmek için yoğun çaba sarf ediyor.







Türkiye Gençler Açık Su Yüzme Milli Takımlar Antrenörü Baret Avedikoğlu, İHA’ya yaptığı açıklamada, çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Avrupa gençler aday kadromuz, ağustos ayının başında yapılacak şampiyona için hazırlıklarına başladı. Belirlediğimiz 19 kişilik bir grup var. Kendileri bu hedef doğrultusunda burada çalışmaya başladılar. Kayseri bizim için iyi bir ortam. Kayseri’de de milli takımlar bünyesinde bulunan 8-9 sporcumuz var. Bizim için de çok güzel bir ortam var. Kayseri dışında diğer illerden gelen sporcularla burada çok güzel destekler alarak çalışmalara başladık. Bize destek olan, yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu yolda inşallah güzel şeyler başaracağız” diye konuştu.







Ağustos ayında yapılacak olan Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda hedeflerinin ilk 5’e girmek ve madalyalar kazanmak olduğunu söyleyen Avedikoğlu, “Gençler bizim için çok önemli. Bunlar, 14-15 yaş, 16-17 yaş, 18-19 yaş gruplarını kapsıyor. Farklı farklı mesafelerde yüzecekler. Geçen yıl Kayseri’den bir sporcumuz Avrupa 4.’sü olmuştu. Takım olarak da 9. olmuştuk. Bu başarılar bizim açık su yüzme tarihimizdeki en önemli başarılardır. Bu başarıları bir tık yukarıya taşımak istiyoruz. İlk 5’in içinde olmak ve madalyalar almayı hedefliyoruz. Yüzmede ülke olarak tesis ve antrenör eğitim konusunda çok önemli yerlere geldik. Üniversiteler de çok büyük yatırımlar yapıyor. Eğitim konusunda Avrupa ile aramızdaki fark git gide kapanıyor. Federasyonumuzun, genel müdürlüğümüzün ve bakanlığımızın destekleriyle bu fark daha da kapanacak” dedi.



