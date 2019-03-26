Milliler 4-0’la kazandılar

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahasının hemen önünde Burak ile güzel bir verkaç yapan Cenk’in şutunu rakip takım oyuncuları son anda uzaklaştırdı.

20. dakikada Dorukhan Toköz’ün uzaktan çektiği şut kale direğinin yanında auta çıktı.

24. dakikada ceza sahası içerisinde topla bulaşan Hasan Ali Kaldırım sağ ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak millileri öne geçiren golü attı. 1-0

26. dakikada etkili gelen Milli Takım'da Burak Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahasını ortasında Cenk Tosun düzgün bir vuruşla farkı açtı. 2-0

30. dakikada Cenk Tosun’un şutunu kaleci son anda kornere tokatladı.

42. dakikada kontra atağa çıkan millilerde Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutu kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

44. dakikada Cenk Tosun'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu müsait pozisyonda direği aşamadı.



Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Serhiy Boiko xx, Semen Shlonchak xx, Igor Alokhin xx

Türkiye: Mert Günok xx, Zeki Çelik xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Cenk Tosun xx, Hakan Çalhanoğlu xxx, Mahmut Tekdemir xx, Merih Demiral xx, Burak Yılmaz xx, Dorukhan Toköz xx, Deniz Türüç xx, Kaan Ayhan xx

Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı, Emre Taşdemir, Güven Yalçın, Yunus Mallı, Efecan Karaca

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Moldova: Alexei Koşelov xx, Oleg Reabciuk x, Artiom Rozgoniuc x, Veaceslav Posmac xx, Artur Ionita xx, Catalin Carp xx, Eugeniu Cebotaru xx, Radu Ginsari xx, Ion Jardan xx, Vladimir Ambros x, Dinu Graur xx

Yedekler: Namaşco, Celeadnic, Turcan, Anton, Cociuc, Nicolaescu, Antoniuc, Sandu, Platica, Milinceanu

Teknik Direktör: Alexandru Spiridon

Goller: Hasan Ali Kaldırım (dk. 23), Cenk Tosun (dk. 26) (Türkiye).

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Deniz Türüç’ün ortasına arka direkte iyi yükselen Burak’ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

52. dakikada Burak Yılmaz, ceza sahası içerisinde rakibi tarafından düşürüldü. Hakemin penaltı kararını verdiği pozisyonda Burak kaleciyi geçemedi.

54. dakikada Deniz’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Cenk Tosun, etkili bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti. 3-0

70. dakikada sol kanattan Deniz Türüç’ün ortasına iyi yükselen Kaan Ayhan, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 4-0

85. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı Moldova file bekçisini geçemedi.

90. dakikada etkili gelen milli takımda Burak Yılmaz'ın ceza sahası içerisinden vuruşu üstten auta çıktı.

90+1. dakikada farkı artırmaya çalışan Türk Milli Takımında genç oyuncu Yusuf Yazıcı'nın müsait pozisyonda çektiği şut kaleyi bulmadı.



Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Serhiy Boiko, Semen Shlonchak, Igor Alokhin

Türkiye: Mert Günok xx, Zeki Çelik xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Cenk Tosun xxx, Hakan Çalhanoğlu xxx (Yusuf Yazıcı dk. 66 xx), Mahmut Tekdemir xxx, Merih Demiral xxx, Burak Yılmaz xxx, Dorukhan Toköz xx (Emre Belözoğlu dk. 85 ?), Deniz Türüç xxx (Efecan Karaca dk. 78 x), Kaan Ayhan xx

Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Emre Taşdemir, Güven Yalçın, Yunus Mallı

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Moldova: Alexei Koşelov x, Oleg Reabciuk xx, Artiom Rozgoniuc x, Veaceslav Posmac xx, Artur Ionita x, Catalin Carp x (Laser Turcan dk. 46 x), Eugeniu Cebotaru x, Radu Ginsari xx (Antoniuc dk. 74 x), Ion Jardan xx, Vladimir Ambros x (Nicolaescu dk. 57 x), Dinu Graur x

Yedekler: Namaşco, Celeadnic, Anton, Cociuc, Sandu, Platica, Milinceanu

Teknik Direktör: Alexandru Spiridon

Goller: Hasan Ali Kaldırım (dk. 23), Cenk Tosun (dk. 26 ve 54), Kaan Ayhan (dk. 70) (Türkiye)

Sarı Kartlar: Oleg Reabciuk, Artur Lonita (Moldova).

