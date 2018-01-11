Milliler, Rusya ile hazırlık maçı yapacak!

Türkiye ile Rusya, SSCB dönemi dahil A Milli Takımlar düzeyine bugüne kadar toplam 18 kez karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar 3 galibiyet alırken, rakip takım 14 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir maç ise berabere bitti. Türkiye'nin 8 golüne Rusya, 32 golle karşılık verdi.
İki takım, son kez 31 Ağustos 2016 tarihinde özel maçta Antalya'da karşılaşmış ve 0-0 berabere kalmıştı. Milli Takımımız, 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ve 28 Mayıs 2018'de İran ile Türkiye'de birer hazırlık maçı daha yapacak.
Aspor
İki takım, son kez 31 Ağustos 2016 tarihinde özel maçta Antalya'da karşılaşmış ve 0-0 berabere kalmıştı. Milli Takımımız, 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ve 28 Mayıs 2018'de İran ile Türkiye'de birer hazırlık maçı daha yapacak.
Aspor