Minderin tozunu, kulakların pasını alıyorlar

Milli tekvandocu ve 70 yaş üstü kategoride Avrupa Şampiyonu olan Enver Nazlı, sporun yanında çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu koroda ve eczacıların oluşturduğu koroda solistlik yapıyor. En son düzenlenen Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan, 5 Mayıs tarihinde düzenlenen uluslararası şampiyonada ise altın madalya kazanan Enver Nazlı, "Kızım da benimle birlikte olunca mutlu oluyorum. Onunla birlikte hem sahnede hem minderde birlikte olmak ayrı bir duygu. Kısıtlı imkanlarla yetiştirdiğim başka öğrencilerim de var. Onlar da başarılı olunca aynı duyguyu yaşıyorum" diye konuştu.



Gençlerin güzel sanatlarla ve sporla ilgilenerek kötü alışkanlıklardan uzak durabileceğinin altını çizen Enver Nazlı, "Gençlere güzel sanatlara ve spora başlamalarını tavsiye ediyorum. Böylelikle kötü alışkanlıklardan uzak durabilirler. Biz kısıtlı imkanlarla öğrencilere destek vermeye çalışıyoruz. Biz öğrencilere bir yol çiziyoruz. Bu yolu sabırla takip ederlerse hedeflerine ulaşabiliyorlar. Sporda ve müzikte devamlılık çok önemli. İsterim ki hepsi bir yerlere gelebilsin" dedi.



Kendisi ile birlikte 17 yaşındaki kızı Hatice Sena Nazlı’nın da hem ringde hem sahnede yer aldığını anlatan Nazlı, "Müziğe ben yönlendirdim. Önce gitar ile başladı, ardından kemana merak saldı. Kendini çok iyi yetiştirdi. İnternetten de müzikler indirerek kendini bu konuda geliştirdi" şeklinde konuştu.

Tekvando ile 7 yıldır uğraştığını söyleyen 17 yaşındaki Hatice Sena Nazlı ise, en son düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda seremonide mehter takımı ile birlikte keman çaldığını belirterek, "Bu şampiyonada 14. oldum. 5 Mayıs tarihinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ise 2.’lik elde ettim" dedi.

Sporun yanında müzikle uğraşmayı da çok sevdiğini ifade eden Hatice Sena Nazlı, "Müzik merakım babamdan geliyor. Keman çalmayı çok seviyorum. 7 aylık bir kursa gittim. Evde çalışarak, video izleyerek kendimi geliştirdim. Babamla birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde öğretmenlerin bulunduğu bir koroda yer alıyoruz. Ayrıca Eczacılar Korosu var. Babam bu korolarda solistlik yaparken ben de keman çalıyorum" şeklinde konuştu.

Hatice Sena Nazlı, arkadaş çevresinin de isteği ile sosyal paylaşım sitesinde bir hesap açtığını ve burada kendi çektiği klipleri yayınladığını anlatarak, "Şu anda herhangi bir desteğim veya sponsorum yok. Kendi imkanlarımla sesimi duyurmaya çalışıyorum" dedi.

