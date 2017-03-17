Kayseri’de bulunan 3 üniversitede yükseköğrenimini sürdüren uluslararası öğrenciler arasında gerçekleşen 32 farklı ülkeden yaklaşık 320 sporcunun yer alacağı “2. Kayseri Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası” 25 Mart cumartesi günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha’da başlıyor.
Turnuvanın açılışında takımlar kendi ülke bayrakları ve formaları ile sahaya çıkarak açılış seremonisini gerçekleştirecekler.
Medeniyetin Burçları Derneği’nin koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi ve Talas Belediye’sinin katkılarıyla gerçekleşecek turnuvanın açılış maçında Cezayir ile Suriye karşılaşacak.
2. Kayseri Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası’nda 1. Tur eşleşmeleri şu şekilde:
Gine-Uganda
Tayland-Azerbaycan
Afrika Karması 2-Tanzanya
Gana-Ruanda
Afganistan-Kafkasya
Bangladeş-Filistin
Kazakistan-Pakistan
Etiyopya-Kırgızistan
Moğolistan-Endonezya
Türkiye-Burkina Faso
Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Balkanlar
Irak-Somali
Çad-Mali
Türkmenistan-Afrika Karması 1
Togo-Yemen
Cezayir-Suriye
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Mini Dünya Kupası başlıyor
Medeniyetin Burçları Derneği tarafından geçtiğimiz yıl ilki yapılan “Kayseri Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası” organizasyonunun ikincisi 25 Mart 2017 tarihinde başlayacak.
17 Mart 2017 Cuma 11:29
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Anahtar Kelimeler:MİNİ DÜNYA KUPASI
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