Mini Dünya Kupası başlıyor



Kayseri’de bulunan 3 üniversitede yükseköğrenimini sürdüren uluslararası öğrenciler arasında gerçekleşen 32 farklı ülkeden yaklaşık 320 sporcunun yer alacağı “2. Kayseri Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası” 25 Mart cumartesi günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha’da başlıyor.



Turnuvanın açılışında takımlar kendi ülke bayrakları ve formaları ile sahaya çıkarak açılış seremonisini gerçekleştirecekler.





Medeniyetin Burçları Derneği’nin koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi ve Talas Belediye’sinin katkılarıyla gerçekleşecek turnuvanın açılış maçında Cezayir ile Suriye karşılaşacak.



2. Kayseri Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası’nda 1. Tur eşleşmeleri şu şekilde:



Gine-Uganda

Tayland-Azerbaycan

Afrika Karması 2-Tanzanya

Gana-Ruanda

Afganistan-Kafkasya

Bangladeş-Filistin

Kazakistan-Pakistan

Etiyopya-Kırgızistan

Moğolistan-Endonezya

Türkiye-Burkina Faso

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Balkanlar

Irak-Somali

Çad-Mali

Türkmenistan-Afrika Karması 1

Togo-Yemen

Cezayir-Suriye



Haber: Ramazan KARAKUŞ



