Minik karatecileri Adana’dan başarıyla döndü



Düzenlenen turnuva hakkında bilgi veren Tekden Gençlik ve Spor Kulübü Eğitmeni Kubilay Bekçi, “Adana’da 6-7 Ocak’ta Adana’nın kurtuluş yıldönümü için yapılmış olan 5. Türkiye Karate Şampiyonası’nda Kayserimizi öğrencilerimiz temsil etti. 8 ilin katılmış olduğu sadece toplamda 2 bin sporcunun bulunmuş olduğu büyük organizasyonda milletvekillerimizin, valilerimizin katılımıyla güzel bir turnuva düzenlendi. Tekden Gençlik ve Spor Kulübü olarak öğrencilerimiz büyük bir başarıya imza attı. Öğrencilerimiz rakiplerini eleyerek 3 öğrencimiz Takım Kata kategorisinde 3. oldu. Ferdi olarak 2 tane ikinciliğimiz, 6 tane de üçüncülüğümüz var. Takım olarak da aynı şekilde üçüncülüğümüz var. Bundan 3 hafta önce de Aksaray’da turnuvaya katılmıştık, orada da derecelerimiz olmuştu. Çocuklarımızı kademe kademe Mart ayı sonundaki Türkiye minik yıldızların seçmesine hazırlıyoruz. Nasip olursa inşallah bu sporcularımızın içinden Kayseri ve Türkiye’mizi temsilen gurur duyacağımız milli sporcular çıkacak. Bizler de zamanında sporcuyduk, şimdi milli yıldızların antrenörüyüz. Çocuklarımın da bu yolda azimli bir şekilde ilerleyeceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Hedeflerinde milli takıma sporcu yetiştirmek olduğunu vurgulayan Bekçi, “İnşallah bu sene çocuklarımın milli takım sporcusu olarak Türkiye’yi temsilen Balkan Şampiyonası’na gideceklerini düşünüyorum. Bu azimle çalışıyoruz, hedefimiz 2024 olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. Bunun da başlangıcı böyle müsabakalardan geçiyor. Hedefimiz büyük, çalışmalarımız devam edecek. Öğrencilerimi tebrik eder, başarılarının devamını diliyorum. Başta velilere ve okul yönetimimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Tekden İlkokulunda düzenlenen programda dereceye giren öğrenciler gösteri yaparken, okul yöneticileri ise kendilerini ödüllendirdi.

İHA

