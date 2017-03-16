Minik pehlivanlar mindere çıktı

İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezinde 11 – 12 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen müsabakalara yoğun katılım yaşandı.
Minik Pehlivanların Serbest ve Greko-Romen stilde mindere çıktığı il seçmelerinde dereceye giren sporcular 1 – 2 Nisan 2017 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenecek olan Türkiye grup şampiyonasına ilimizi temsil edecekler.
Müsabakalarda sıkletlerinde birinci olarak ilimizi temsil edecek sporcularımız aşağıdaki listedeki gibidir.
Serbest Stilde Birinciler: (23-26)Kg-Yunus Emre Nahit, 29kg-Molla Kaan TaşçI, 32 Kg-Mustafa Kışlak, 35kg-Mehmet Karagülle,38 Kg-Ömer Polat, 42 Kg-Gürkan Tamer, 47kg-Faik Çilsal, 53 Kg-Toygun Altop, 59 Kg-Enes Duran, 66 Kg- Hüseyin Alp Taşkale, 75 Kg-Furkan Sezer, (75-90)Kg-Bekir Bağ
Greko-Romen Stilde Birinciler: (23-26)Kg-Yunus Emre Nahit, 29 Kg-Molla Kaan Taşçı, 32 Kg- Mehmet Karagülle, 35 Kg- Recep Kale, 38-Kg- Barış Koca, 42-Kg- Gürkan Tamer, 47-Kg Faik Çilsal,53 Kg - Toygun Aktop, 59 Kg-Samet Duran Akçakoca, 66 Kg- Hüseyin Alp Taşkale, 75 Kg- Furkan Sezer, (75-90) Kg Bekir Bağ.
Haber: Ufuk ÇAMDAL
İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezinde 11 – 12 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen müsabakalara yoğun katılım yaşandı.