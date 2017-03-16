banner176
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Minik pehlivanlar mindere çıktı

Güreş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen İl Seçmeleri tamamlandı.

Minik pehlivanlar mindere çıktı

İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezinde 11 – 12 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen müsabakalara yoğun katılım yaşandı.
Minik Pehlivanların Serbest ve Greko-Romen stilde mindere çıktığı il seçmelerinde dereceye giren sporcular 1 – 2 Nisan 2017 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenecek olan Türkiye grup şampiyonasına ilimizi temsil edecekler.

Müsabakalarda sıkletlerinde birinci olarak ilimizi temsil edecek sporcularımız aşağıdaki listedeki gibidir.
Serbest Stilde Birinciler: (23-26)Kg-Yunus Emre Nahit, 29kg-Molla Kaan TaşçI, 32 Kg-Mustafa Kışlak, 35kg-Mehmet Karagülle,38 Kg-Ömer Polat, 42 Kg-Gürkan Tamer, 47kg-Faik Çilsal, 53 Kg-Toygun Altop, 59 Kg-Enes Duran, 66 Kg- Hüseyin Alp Taşkale, 75 Kg-Furkan Sezer, (75-90)Kg-Bekir Bağ

Greko-Romen Stilde Birinciler: (23-26)Kg-Yunus Emre Nahit, 29 Kg-Molla Kaan Taşçı, 32 Kg- Mehmet Karagülle, 35 Kg- Recep Kale, 38-Kg- Barış Koca, 42-Kg- Gürkan Tamer, 47-Kg Faik Çilsal,53 Kg - Toygun Aktop, 59 Kg-Samet Duran Akçakoca, 66 Kg- Hüseyin Alp Taşkale, 75 Kg- Furkan Sezer, (75-90) Kg Bekir Bağ.
Haber: Ufuk ÇAMDAL
 

banner172
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Anahtar Kelimeler:
Güreş İl Temsilciliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.