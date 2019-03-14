MİNİKLER MİLLİ OLMA YOLUNDA

CINGI: “ONLARI KUTLUYORUM”

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, “İyi bir ekip kurduk, hocalarımız ve sporcularımız cansiperane çalışıyorlar. Bu şekilde derecelerle de karşılıklarını alınca hepimiz mutlu oluyoruz. Onları bir kere daha kutluyorum” dedi.







MİLLİ OLMA YOLUNDALAR

Alp Disiplini Erciyes Minikler Festivali geçen hafta Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleşti. Geleceğin profesyonel sporcuları arasında yer almaya hazırlanan miniklerin performansları izleyicilerden büyük alkış aldı. 11 yaş grubunda erkekler ve bayanlarda birincilik kazanan Erciyes AŞ Kayak Kulübü sporcularından olan Ayşegül Erdem ve Yılmaz Kaan Soysal’ın 14 yaşına geldiklerine milli takıma seçilmelerine kesin gözüyle bakılıyor.





KUPALARA DİREKT KATILACAKLAR

Kayseri Erciyes A.Ş Kış ve Doğa Sporları Kulübü sporcularından Ayşegül Erdem ve Yılmaz Kaan Soysal da Alp Disiplini Erciyes Minikler Festivali’nde iki birincilik kazanarak büyük başarıya imza attılar. Erdem ve Soysal önümüzdeki sezonda da Çocuk kupası ve uluslararası çocuk festivallerine direk katılacaklar.