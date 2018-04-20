Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Muay Thai Milli Takımı güç depoluyor

Kayseri'de kampa giren Muay Thai Milli Takımı, Ali Dağı'ndan sonra Beştepeler'de yaptığı antrenmanlarla güç depoluyor.

Muay Thai Milli Takımı güç depoluyor
Meksika'da düzenlenecek olan Muay Thai Dünya Şampiyonası için Kayseri'de kampa giren Muay Thai Milli Takımı Ali Dağı'ndan sonra Beştepeler'de antrenman yaptı. Muay Thai Milli Takımlar Teknik Kurul Başkanı Göksel Cingöz, "Meksika’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda ikinci etap kampı için Kayseri’deki antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Ali Dağı'ndaki antrenmandan sonra Beştepeler'de antrenman yaptık. Bize kamp boyunca destek veren iş adamları Cemil Demirel ve Mustafa Arslantaş'ta çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kayseri'de 21 Nisan'da son bulacak olan kamp sonrasında Muay Thai Milli Takımı turnuva öncesinde son hazırlık kampını Antalya'da yapacak.
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.