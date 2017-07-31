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MUAYTHAi ŞAMPiYONASINA KAYSERi DAMGASI

Avrupa ve Dünya Şampiyonaları sonuçlarına göre IFMA- Uluslararası Muaythai Federasyonu tarafından en iyi sporcular katılımı ile gerçekleşen ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 4 yılda bir düzenlenen Dünya Oyunlarına Kayseri damga vurdu. Kayseri'nin sevilen işadamlarından Erdoğan'ın Doğan'ın yeğeni Ali Doğan 81 kg'da altın madalya kazandı.

MUAYTHAi ŞAMPiYONASINA KAYSERi DAMGASI

Avrupa ve Dünya Şampiyonaları sonuçlarına göre IFMA- Uluslararası Muaythai Federasyonu tarafından en iyi sporcular katılımı ile gerçekleşen ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 4 yılda bir düzenlenen Dünya Oyunları bu yıl 
Polonya'nın Wroclow kentinde gerçekleşti.

Olimpiyat oyunlarında Muaythai’de Kayseri'nin sevilen işadamlarından Erdoğan'ın Doğan'ın yeğeni Ali Doğan 81 kg'da altın madalya kazandı.

20 Temmuz 2017 tarihinde Polonya'nın Wraclow kentinde başlayan Dünya Oyunları Muaythai Müsabakalarında 81 Kg sporcumuz Ali Doğan rakiplerini ezici bir üstünlükle eleyerek Dünya Oyunlarındaki ilk altın madalyayı elde ederek Şampiyon oldu.

Uluslararası Muaythai Federasyonunun uygun gördüğü kotaya göre Türkiye Muaythai Federasyonunca katılım sağlanan ve dünya ile Avrupa şampiyonalarında dereceye girmiş sporcuların katıldığı Dünya Oyunları, olimpiyat oyunları sonrası yapılan en önemli faaliyetlerden biri olarak büyük önem taşıyor.
Kayseri Gündem

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Anahtar Kelimeler:
MUAYTHAİKayseriALİ DOĞAN
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