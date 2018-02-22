Muaythai’cilerimiz dereceleri alt üst etti

Antalya'da yapılan Şampiyonada Kayserili sporculardan Büyükler A Class kategorisinde Ali Doğan, Fatih Değer ve Sercan Koç Büyük bayanlar kategorisinde Mensure Karadayı ve üst genç bayanlar kategorisinde Ezgi Keleş, alt genç kategorisinde mücadele eden Kamil Bakar, Sercan Kılıç ve Ahmet Yapar Türkiye Şampiyonu oldu.

Oldukça çekişmeli geçen ve Kayseri takımımızın büyük bir başarıya imza attığı müsabakalarda 2 sporcumuz ikincilik, 13 sporcumuz ise üçüncülük madalyası ile Kayseri’ye döndü.

1250 sporcunun ter döktüğü müsabakalarda 14 Sporcumuz Milli takım vizesi alarak Meksika’ ki Büyükler Dünya Şampiyonası, Tayland’daki Gençler Dünya Şampiyonası ve Çek Cumhuriyetindeki Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Haber: Tunahan Kaya

