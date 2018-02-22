Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Muaythai’cilerimiz dereceleri alt üst etti

Türkiye Muay Thai Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Ercan Özhan Muay Thai Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonasında Kayseri Muay Thai sporcuları dereceleri alt üst etti.

Muaythai’cilerimiz dereceleri alt üst etti
Antalya'da yapılan Şampiyonada Kayserili sporculardan Büyükler A Class kategorisinde Ali Doğan, Fatih Değer ve Sercan Koç Büyük bayanlar kategorisinde Mensure Karadayı ve üst genç bayanlar kategorisinde Ezgi Keleş, alt genç kategorisinde mücadele eden Kamil Bakar, Sercan Kılıç ve Ahmet Yapar Türkiye Şampiyonu oldu.
Oldukça çekişmeli geçen ve Kayseri takımımızın büyük bir başarıya imza attığı müsabakalarda 2 sporcumuz ikincilik, 13 sporcumuz ise üçüncülük madalyası ile Kayseri’ye döndü.
1250 sporcunun ter döktüğü müsabakalarda 14 Sporcumuz Milli takım vizesi alarak Meksika’ ki Büyükler Dünya Şampiyonası, Tayland’daki Gençler Dünya Şampiyonası ve Çek Cumhuriyetindeki Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.
Haber: Tunahan Kaya
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.