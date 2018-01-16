Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Müthiş ikili yeniden buluştu

Galatasaray'ın iki efsane ismi Arda Turan ve Emre Belözoğlu 4 yıl 11 ay 21 gün sonra aynı forma için ter dökecekler.

Müthiş ikili yeniden buluştu

Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve Türk futbolunu Avrupa'da uzun yıllar temsil eden Arda Turan ve Emre Belözoğlu, yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında sahaya çıkarlarsa yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez aynı takımda oynayacaklar.



En son Atletico Madrid'de
Daha önce de aynı takım için ter döken iki yıldız, en son İspanya'da aynı anda sahada yer almıştı. 27 Ocak 2013'te Atletico Madrid'in Athletic Bilbao'ya deplasmanda 3-0 yenildiği maçta temsilcilerimiz sahaya ilk 11'de çıkmış, Emre Belözoğlu 63. dakikada yerini Adrian'a, Arda Turan ise 80. dakikada yerini Koke'ye bırakmıştı. Emre Belözoğlu bu maçta bir de sarı kart görmüştü.
Emre Fenerbahçe'ye dönmüş, Arda devam etmişti
Emre Belözoğlu aynı yıl yeniden Fenerbahçe'ye dönerken Arda Turan, Atletico Madrid'de yoluna devam etmiş, 2015 yılında ise kariyerinin zirve yapacağı Barcelona'ya transfer olmuştu.
(fotomaç)

.

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
EMREBELÖZOĞLUARDADURAN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.