Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti

Cep herkülü lakabıyla tanınan milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



KARACİĞER NAKLİ OLMUŞTU

Karaciğer naklinin ardından tedavisi Ataşehir Memorial Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde süren Süleymanoğlu'nun (50) hayatını kaybettiği belirtildi.



ACİL AMELİYATA ALINMIŞTI



Siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül'den bu yana Memorial Ataşehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören ve 6 Ekim'de de Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı.



ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Naim Süleymanoğlu'nun hayatını kaybettiğini Rize'deki Ak Parti toplantısı sırasında öğrendi. Toplantıda partililere hitap eden Erdoğan, konuşmasının sonunda haber almasının ardından Naim Süleymanoğlu için başsağlığı ve Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan "Naim Süleymanoğlu'nun ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.



NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da doğdu. Naim Süleymanoğlu haltere 1977 yılında başladı.

15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Aynı dönemde silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçmiştir. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.

Timeturk