NAZARA GELDİK 0-1

Kayserispor ayağına kadar gelen fırsatı elinin tersiyle itti. Haftalardır mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar evinde Evkur Yeni Malatyaspor’a mağlup olarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.Rakibini Kadir Has Stadı’nda ağırlayan Kayserispor, mücadelenin ilk devresinde varlık gösteremeyince devre arasına 1-0 geride girdi. İkinci yarıda da daha önceki maçlara göre çok kötü bir performans ortaya koyan temsilcimiz, rakip kalede etkili olamadı. Beklenilenin aksine bir mücadele ortaya koyan sarı-kırmızılılar 3 puanın altın değerinde olduğu maçtan puansız ayrılmak zorunda kaldı.Zirve mücadelesi veren takımların kayıp yaşadığı bir haftada fırsatı değerlendiremeyen temsilcimizde moraller bozuldu.Bu maçın ardından 30 puanda kalan Kayserispor, ligdeki en son yenilgisini 8. haftada deplasmanda 1-0’lık sonuçla Karabükspor’a karşı almıştı.Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamasında, “Bazen böyle anlar oluyor, kaybedebiliyoruz. Kayserispor’un normal bir takım olduğunu söyleyince herkes bana kızdı. Ben hiçbir zaman Kayserispor küçük bir takım olduğunu söylemedim. Normal bir takım olduğunu söyledim. Neden normal bir takım?. Eğer siz evinizde maç oynuyorsanız, böyle bir yönetimi kabul edemezsiniz. Eğer büyük bir takım olsaydınız hakem maçı normal yönetirdi. Ama başlayacağız herhalde. Bana soru sormuşlardı, ‘Türk hakemler mi?’ diye Ben Türk hakemler demiştim. Her zaman karşılaştığımız gibi rakibimize karşı kullandı kararlarını. Bizim lehimize hiç karar vermedi” dedi.Maçta aldıklarını sonuçtan dolayı canı sıkıldığını belirten Sumudica, “Oyuncularıma ve sonuca canım sıkıldı. Her zaman buraya çıktığımda oyuncularımın hakkıydı bu demiştim. Ama bu gün her şeyi söylemem gerekiyor. Ben her şeyi yaptığıma inanıyorum. Haftanın her günü bu maçın çok zor olduğunu anlattım. Rakibimiz bizden daha çok motive olmuştu. Bugün kazansaydık liderle aynı puana sahip olabilirdik. Ben hoca olarak da oyuncu olarak da kupa kazandım. Sadece takım olarak olmaz, taraftarlara ihtiyacımız var. Bazen hakeme de ihtiyacımız var. Takımı itecek bütün güçlere ihtiyacımız var. Herhalde bizim lehimize hiç hata yapılmadı 3 puan alacak. Biz her şeyi sahada yaptık. Bunun için de mutluyum. 5. sıradayız ve mücadeleye devam edeceğiz.” diye konuştu.Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Sahada 3 puanı isteyen bir takım vardı” dedi.Kayseri’den 3 puanla dönen Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Bugün 3 puan almamız gerekiyordu. Zor oldu" dedi.Bulut, "Kayseri’nin güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. İyi analiz ettik. Kanatlardan gelen bir takımdı. Sahada iyi savaşan, birlikte hareket eden bir takım vardı. 3 puanı isteyen bir takım vardı. İlk hedefim takımı tatile göndermek. Yapacağımız yeni transferlerle Malatyaspor’u daha iyi yerlere getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.Stat: Kadir HasHakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan BilirKayserispor: Lung xx, Lopes xx (Bia dk. 46 x), Umut Bulut xx, Deniz Türüç xx, Mendes xx, Sapunaru xx, Badji xx, Kucher xx (Espinoza dk 80, Kana Bıyık xx, Atila Turan xx, Şamil x (Stojiljkoviç dk. 69 x)Yedekler: Zülfikar, Levent Gülen, Meleg, Berkant, ErdalTeknik Direktör: Marius SumudicaEvkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Pereira xx (Dening dk. 79), Murat xx (Buğra dk. 70), Boutaib xx, Azubuike xx, Sadık, Turgut (Adem dk. 57), Cissokho, Chebake, Aytaç, MezaYedekler: Ceddy, Barazite, Eren, Sincere, Ferhat, Murat, MustafaTeknik Direktör: Erol BulutGol: Boutaib (dk. 45) (Evkur Yeni Malatyaspor)Sarı kartlar: Şamil, Espinoza (Kayserispor), Chebake, Meza, Aytaç Kara, Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)