Nerede kalmıştık? 1-2

Spor Toto Süper Ligde12. Hafta mücadelesinde Gençlerbirligi ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan kritik maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla Kayserispor oldu. Kayserispor’a galibiyeti getiren goller 28. dakikada Umut Bulut ve 57. dakikada Fernando Boldrin kaydetti. Gençlerbirliği’nin tek golü ise 32. dakikada jailton Rarail’dan geldi.

Gençlerbirligi karşısında oyunun başından sonuna kadar hakimi olan Kayserispor özellikle Ryan Mendes, 74. dakikada oyuna girmesinin ardından rakip kalede daha da etkili pozisyon yakaladı. Maç boyunca organize olmakta zorlanan ve pozisyon üretemeyen Gençlerbirliği’nde ise Retar Skuletic günün en etkisiz isimlerinden biri oldu.



Şumudica:

Kazanmayı hak ettik



Kayserispor Teknik Direktörü Marius Şumudica, Gençlerbirliği galibiyetini hak ettiklerini ifade ederek, “Gelecek hafta Başakşehir’i konuk edeceğiz. Kazanmak için her şeyi yapacağız. İzleyiciler kaliteli bir maç izleyecek” dedi.

Kayserispor, Süper Lig’in 12. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Şumudica, beklemedikleri bir rakibe, sadece 8 puanı olan bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi. Oyuncularını tebrik ettiğini belirten Şumudica, futbolcularının kendisinin oyun felsefesini anladığını aktardı. Şumudica, bu yıl güzel oyun oynadıklarını vurgulayarak, “Bugün kazanmayı hak ettik. 3 puanı kazanmak istiyordum. Futbolcularıma öz güvenler aşılıyorum. Normal bir takımdan büyük takıma gitmenin yolu böyle başlar. Kazandık, çok önemli bir 3 puan kazandık. Geçen senenin şampiyonu Beşiktaş ile aynı puana sahibiz” diye konuştu.

Şumudica, gelecek hafta Başakşehir’i konuk edeceklerini hatırlatarak, “Kazanmak için her şeyi yapacağız. Oyun seviyemizi de Başakşehir’e karşı arttıracağız. İzleyiciler kaliteli bir maç izleyecek” ifadelerini kullandı.

AA

