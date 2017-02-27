Nereden nereye?

Ligin ilk yarısını 12 puanla tamamlayarak tam bir hayal kırıklığı yaşatan Kayserispor, ikinci yarıda ise 6 maçta 13 puan toplayarak ciddi bir başarı yakaladı. İkinci yarı ile birlikte ilk yarıda 16 maçta topladığından daha fazla puan alan sarı-kırmızılılarda kötü günler artık geride kaldı denilebilir.İşe ilk olarak Sergen Yalçın’ı teknik direktörlük görevine getirerek başlayan Erol Bedir başkanlığındaki yönetim, önce transfer yasağı tehlikesini ortadan kaldırdı daha sonra ise 10 takviye yaparak Kayserispor adeta baştan oluşturuldu. Neticede de Kayserispor’da “tıbbı operasyon” başarılı oldu.Sarı-kırmızılılar 23. haftada Pazar günü evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Temsilcimiz bu maç öncesinde ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 02 mart Perşembe akşamı evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek.Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, ikinci yarıda son 5 maçta 13 puan toplayarak, ikinci yarının lideri konumuna geldiklerini belirterek “Devre arası yapılan değişikliklerle takım ayağa kaldıran en önemli faktör oldu" dedi.Maçın ardından kulübün resmi sitesinden açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Erol Bedir, devre arası yapılan yönetim ve teknik heyet değişikliği ile takımın ayağa kalktığını söyledi.Bedir, “Kayserispor'un 2016-2017 futbol sezonu ilk yarısında 12 puan toplayıp puan sıralamasını küme düşme hattında bitirmesi şehrimizi, taraftarımızı ve Kayserispor sevdalılarını ziyadesiyle üzmüştü. Devre arası yapılan zihniyet, yönetim ve teknik heyet değişiklikleri ile takıma yapılan futbolcu takviyeleri takımımızı ayağa kaldırılmış, taraftarlarımızın da muhteşem desteğiyle birlikte 5 maçta topladığı 13 puanla ikinci yarının lideri konumuna yükselmiştir. Bu gelişmelerle birlikte, Kayserispor yönetimi, teknik heyeti, takımı ve aldığı sonuçlarla Türkiye'nin gündemine bir çeşitlilik katmıştır.” ifadelerini kullandı.