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Öğrencilerden Kayserispor’a sevgi gösterisi

Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile futbolculardan Deniz Türüç ve Stephane Badji, 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerden Kayserispor’a sevgi gösterisi


Üçlü, samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğrencilerin sevgi seli ile karşılaştı.



Kulüp Başkanı Erol Bedir ve futbolculardan Deniz Türüç ile Stephane Badji Kardemir Karabükspor maçı öncesinde 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde düzenlenen söyleşi programına katıldı.



 Kayserispor’un hedefinin Avrupa kupaları olduğunu burada da dile getiren Başkan Bedir,  bu süreçte en büyük destekçilerinin taraftar olduğunu söyledi.



 Deniz Türüç ise kariyeri ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya; Türkiye’ye geldiğinde performansının düşük olduğunu ve zamanla arttığını belirterek Kayserispor’da mutlu olduğunu söyledi.



Stephane Badji ise taraftarlara seslenerek kulübün ve taraftarın bütün olması gerektiğini kaydetti.




Program, öğrenciler tarafından yapılan kısa bir müzik dinletisi ile sona erdi.
Kayseri Gündem 
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