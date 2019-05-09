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Öğretmenoğlu ilk kez Kayserispor-Kasımpaşa maçında

Süper Lig hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, ilk kez İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa maçını yönetecek.

Öğretmenoğlu ilk kez Kayserispor-Kasımpaşa maçında

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 32. haftasında Kayseri’de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor- Kasımpaşa A.Ş maçına Antalya Bölgesi hakemi Mustafa Öğretmenoğlu atandı.
Bu sezon 10 kez Süper Lig maçı yöneten 41 yaşındaki hakem, ilk kez İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa maçı yönetecek. Hakemlik hayatında 250 maça çıkan Mustafa Öğretmenoğlu, bugüne kadar 3 kez sarı kırmızılı takımın, 11 kez de Kasımpaşa'nın maçını yönetti.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan ve Karadeniz ekibinin 2-0 kazandığı Kayserispor-Trabzonspor maçında düdük çalan Öğretmenoğlu, Kasımpaşa'nın da sahasında 1-0 yenildiği Çaykur Rizespor maçını yönetmişti.
Mustafa Öğretmenoğlu'nun bu sezon görev aldığı İstikbal Mobilya Kayserispor ve Kasımpaşa'nın maçları şunlar:

Fenerbahçe 2-3 İ.M.Kayserispor (4.Hakem)
İ.M.Kayserispor 2-2 Ç.Rizespor (Avar)
M.Başakşehir 1-0 İ.M.Kayserispor (4.Hakem)
İ.M.Kayserispor 0-3 Galatasaray (4.Hakem)
İ.M.Kayserispor 0-2 Trabzonspor (Hakem)
İ.M.Kayserispor 2-1 Göztepe (Var)
Ç.Rizespor 3-0 İ.M.Kayserispor (Avar)
Sivasspor 1-3 İ.M.Kayserispor (Var)
İ.M.Kayserispor 0-2 Ankaragücü (Avar)
Kasımpaşa 4-1 Beşiktaş (Avar)
Kasımpaşa 0-1 Ç.Rizespor (Hakem)
Başakşehir 1-2 Kasımpaşa A.Ş (4.Hakem)
Trabzonspor 4-2 Kasımpaşa A.Ş (Var)
Kasımpaşa 3-0 Y. Malatyaspor (Avar)
Menemenspor 1-2 Kasımpaşa (Kupa-Hakem)
 

İHA

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