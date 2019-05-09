Öğretmenoğlu ilk kez Kayserispor-Kasımpaşa maçında

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 32. haftasında Kayseri’de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor- Kasımpaşa A.Ş maçına Antalya Bölgesi hakemi Mustafa Öğretmenoğlu atandı.

Bu sezon 10 kez Süper Lig maçı yöneten 41 yaşındaki hakem, ilk kez İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa maçı yönetecek. Hakemlik hayatında 250 maça çıkan Mustafa Öğretmenoğlu, bugüne kadar 3 kez sarı kırmızılı takımın, 11 kez de Kasımpaşa'nın maçını yönetti.



Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan ve Karadeniz ekibinin 2-0 kazandığı Kayserispor-Trabzonspor maçında düdük çalan Öğretmenoğlu, Kasımpaşa'nın da sahasında 1-0 yenildiği Çaykur Rizespor maçını yönetmişti.

Mustafa Öğretmenoğlu'nun bu sezon görev aldığı İstikbal Mobilya Kayserispor ve Kasımpaşa'nın maçları şunlar:



Fenerbahçe 2-3 İ.M.Kayserispor (4.Hakem)

İ.M.Kayserispor 2-2 Ç.Rizespor (Avar)

M.Başakşehir 1-0 İ.M.Kayserispor (4.Hakem)

İ.M.Kayserispor 0-3 Galatasaray (4.Hakem)

İ.M.Kayserispor 0-2 Trabzonspor (Hakem)

İ.M.Kayserispor 2-1 Göztepe (Var)

Ç.Rizespor 3-0 İ.M.Kayserispor (Avar)

Sivasspor 1-3 İ.M.Kayserispor (Var)

İ.M.Kayserispor 0-2 Ankaragücü (Avar)

Kasımpaşa 4-1 Beşiktaş (Avar)

Kasımpaşa 0-1 Ç.Rizespor (Hakem)

Başakşehir 1-2 Kasımpaşa A.Ş (4.Hakem)

Trabzonspor 4-2 Kasımpaşa A.Ş (Var)

Kasımpaşa 3-0 Y. Malatyaspor (Avar)

Menemenspor 1-2 Kasımpaşa (Kupa-Hakem)

