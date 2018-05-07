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Okçuluk müsabakaları tamamlandı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017 – 2018 Sezonu Okullar Arası Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Okçuluk müsabakaları tamamlandı
İl Müdürlüğü Okçuluk sahasında düzenlenen müsabakalara olimpik yay; minik kızlarda 9, minik erkeklerde 24, küçük kızlarda 14, küçük erkeklerde 14, yıldız erkeklerde 17, yıldız kızlarda 25, genç kızlarda 13, genç erkeklerde 19 sporcu ve makaralı yay; genç erkeklerde 5, genç kızlarda 5, yıldız erkeklerde 10, yıldız kızlarda 1 sporcu olmak üzere toplamda 156 sporcu katıldı.
Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye giren sporcular önümüzdeki günlerde Antalya’da yapılacak olan Okullar arası Okçuluk Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi.
Haber: M. Furkan Şahin
 
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