Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Okçulukta Spor A.Ş. farkı

21-22 Ağustos tarihlerinde yapılan Minikler Okçuluk İl Birinciliği müsabakalarında Kayseri Spor A.Ş. 3 birincilik, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük derecesi elde etti.

Okçulukta Spor A.Ş. farkı

Kayseri Minikler Okçuluk il Birinciliği müsabakaları 21-22 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Şampiyonada Kayseri Spor A.Ş adına yarışan sporculardan 11-12 yaş Klasik Yay Bayanlar kategorisinde Ayşe Temiz ikinci, Elif Hafız ve Ecrin Küçükekmekçi üçüncü oldu. Klasik Yay Erkeklerde ise Ebubekir Özdemir birinci, İbrahim Kutsal ikinci, Ertuğrul Mermi ve Muratcan Ayyıldız üçüncü olarak bronz madalya aldı. Yine, Makaralı Yay Erkekler kategorisinde; Cengiz Gümüş birinci olmayı başardı. 9-10 yaş Klasik Yay Erkekler kategorisinde Muhammed Eren Narsat birinci, Klasik Yay Bayanlarda Zeynep Rana Kiracı üçüncü oldu.



Dereceye giren sporcular, 30 Ağustos 2019’da Bursa’da yapılacak olan 11-12 Yaş Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporMinikler Okçuluk İl BirinciliğiKayseri Spor A.Ş.Okçuluk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.